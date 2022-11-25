男星李靖飛演出《三國演義》張飛一角爆紅，之後他將重心放在舞台劇上，但近年因身體狀況不佳，鮮少出現在螢光幕前，而先前才傳出同劇飾演張飛的演員陸樹銘驟逝，如今李靖飛也傳出病逝，知情人士也證實「他和二哥關羽（陸樹銘）相聚天堂去了」。

男星李靖飛在《三國演義》、《貂蟬》與《劉關張傳奇之桃園三結義》三度飾演張飛知名度竄升，不過他之後就將重心移到舞台劇上，幾乎很少接拍電視劇，變得相當低調，而他近年來傳出身體出現異樣，因3次腦出血導致生活無法自理，如今根據大陸媒體《時光網》報導，李靖飛在11月24日不敵病魔離世，享壽65歲。

據悉，演員陸樹銘在之前得知李靖飛生病後，不但經常去探望他，甚至幫忙募款、找中醫調理師，而日前網路上也流傳李靖飛身形消瘦躺在病床上的影片，片中房間裡電視還播著《三國演義》，但當時陸樹銘卻因急性心肌梗塞離世，而李靖飛家人未告知他此事，就怕他病情受影響。

對此，《三國演義》製作人先前也曾證實，李靖飛身體狀況不佳「現在可能話都說不出來了，他在石家莊，之前我們《三國演義》聚會時，都是女兒推著輪椅帶著他來的，他只能簡單說『大家好』」，如今陸樹銘與李靖飛雙雙離世，讓影迷非常不捨。