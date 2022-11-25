學生以3D列印的西洋棋。（張妍溱攝）

台中高工學生展現創作成果。（張妍溱攝）

安樂高中學生製作遙控帆船，發揮創意及解決問題的精神與能力。（張妍溱攝）

「全國高中職創客教育嘉年華」25日在台中家商登場，匯聚22縣市、29所學校，讓參展校系學生展現創意成果，學生以工業用3D列印及雷射雕刻技術，包括，戰機、西洋棋、齒輪玩具等，作品樣樣精彩，參觀者直呼「真的好厲害！」，學生3D創作，藉由活動展出，累積、訓練學生設計能力，畢業後提升就業市場競爭力。

參展的台中家商學生指出，展示的「橡皮筋手槍」以雷射切割並雕刻木頭，擬真手槍外型，內裝USB充電式紅外線雷射瞄準器，並運用科學原理讓橡皮筋固定後射擊；F18戰機，則以雷切壓克力片，將素材層層堆疊，將創意發想製作成立體作品。

另獲得2020全國中學生遙控帆船創客大賽全國優等的安樂高中，學生王奕勳說，風機由晶片連結2個主要電池，一個控制整艘帆船的方向，另一個是轉動風帆方向、抗衡自然風，發揮創意及解決問題的精神與能力。

台中家商主任李聖恩說，家事或商業學生，過去在高中3年課程中，不可能跨域學習工科技藝，目前教育部推動108課綱，依學生的興趣、性向、能力及需求開設多元選修課程，至少1周有6至8堂的協同教學課程，協助學生適性發展；這次包括，3D列印、雷射雕刻、智慧自造等，學生展現創意及多元學習成果。

台中家商校長劉福鎔表示，自造教育計畫將轉型，未來納入教育部「普及高級中等以下學校新興科技認知計畫」，台中家商仍是自造教育的學校總召，維持原有29所實驗室高中的營運規模，並辦理「全國高中職創客教育嘉年華」年度總成果展。