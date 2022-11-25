溫馨的聖誕節即將到來，台北美福大飯店今年特別邀請日本森林家族陪大家過聖誕。經典角色「可可兔」家庭自即日起於飯店大廳迎接賓客，展出期間同步推出「森林家族渡假趣」住房專案，2023年1月19日前每房6,999元起+10％，入住價值萬元的舒適客房，還可將價值1,800元的森林家族玩具帶回家。用美食過聖誕，12月23日至26日可至GMT義大利餐廳享用義籍主廚推出的「聖誕嘉年華」套餐，品嚐鮮嫩美國極黑和牛及帝王蟹餃等料理，每套3,280元+10％。12月1日至31日法籍西點主廚亦推出多款應景蛋糕，每款300元起。

日本知名玩具品牌「森林家族」以各式動物為主題，精巧可愛的人偶玩具吸引許多大小朋友珍藏。今年聖誕節特別邀請經典角色─可可兔一家五口蒞臨美福，於大廳精心佈置的聖誕造景中與賓客合影留念，展出期間於全館餐飲或住宿消費滿1,000元，即可享230元起的優惠價加購森林家族限量玩具，數量有限售完為止。除了大廳的主題展示，歡慶聖誕與家人規劃一趟溫馨假期，限量推出的「森林家族渡假趣」住宿專案，雙人同行可入住原價16,170元的行政客房，每房6,999元+10％，小家庭四人出遊可選擇菁英客房，每房9,999元+10％，入住每房贈送限量森林家族玩具兩款，以及翌日彩匯自助早餐，輕鬆度假，還可免費使用兒童遊戲室、三溫暖、戶外恆溫泳池及健身房。

喜愛聚餐過節的賓客，GMT義大利餐廳自12月23日至26日推出廣納海陸鮮味的「聖誕嘉年華套餐」，可品嚐到義籍主廚的精緻「開胃小點」，以低溫舒肥方式烹調鮮美龍蝦，搭配海味魚子醬、酸奶及爽脆黃瓜等食材，清爽鮮甜。接續上桌的「美國極黑和牛麵包棒」，主廚將美國極黑和牛片舒肥至粉嫩色澤，入口嚐得到清雅的自然肉香與脆口的麵包棒營造出豐富的口感。精選湯品「台東醃雞澄清湯/帝王蟹餃」，選用台東油脂適中、肉香馥郁的閹雞，與煮至焦糖化的洋蔥烹煮成鮮甜高湯，搭配以帝王蟹肉製成的義式手工餃，海陸雙鮮一次滿足。

主食提供「番紅花牛骨髓燉飯/36個月熟成帕瑪森起司」，番紅花為燉飯染上漂亮的金黃，烹煮過程添加了起士之王稱號的帕瑪森起士，主廚選用熟成36個月風味強烈的起士，讓燉飯的香氣更加濃郁，品嚐搭配香脆牛骨髓，最後選以聖誕節代表色金色，點綴些許貴氣金箔。主菜提供表面微帶焦脆，肉質粉嫩多汁的「竹炭牛小排」及帶有鮮美海味的「舒肥比目魚佐檸檬奶油醬」供選擇，餐後再搭配應景的義式聖誕水果麵包搭配手工製義式冰淇淋，優雅享用，高貴品嚐，精緻套餐每位3,280+10％。迎接聖誕，同步推出節慶禮籃，有鮮香美味的「爐烤火雞」，以及添加有加州葡萄乾及柑橘丁的「義式經典水果麵包Panettone」、「脆皮馬鈴薯」，還有選用瑪芝瑞拉起司、義大利番茄、臘腸等材料的窯烤「四季披薩」，約四到六人份每組6,880元。

美福精緻手作甜品與親友共度節日。來自法國的西點總主廚選用法國百年歷史品牌Weiss巧克力、大溪地香草莢及鮮味果泥等食材，於12月推出多款應景甜點。適合多人共享的耶誕派對系列磅蛋糕，有酸香風味的藍莓檸檬及清香的抹茶兩款風味，帶有伯爵茶香的樹幹蛋糕亦是歡聚分享的好選擇。迎合甜點控愛獨享的賓客，可選擇添加有堅果香氣的繽紛聖誕榛果蛋糕，以及可愛的雪地萌菇等單品甜點，精緻手作每款300元起。