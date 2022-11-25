明日就是1126九合一選舉投票日。國民黨屏東縣長候選人蘇清泉表示，現在是最關鍵的時刻，他呼籲大家「做自己的主人」，為自己與下一代，這一次大家一定要勇敢做自己的主人；再過幾個小時就是投票的時刻了，就是屏東人翻轉屏東、屏東出頭天的時刻了，盼大家能勇敢為自己做主，明天下午5點時共同迎接大勝利。

蘇清泉今日在臉書發文表示，因為有大家來逗相挺、支持和鼓勵，因為有大家熱情、溫暖，屬於南部人加油的口氣，讓他和團隊能奮鬥到現在。現在是最關鍵的時刻，他呼籲大家「做自己的主人」，為自己也為下一代，「這一次你們勇敢地做自己的主人！」

蘇清泉比喻道，政黨好比是你我人生中的一件衣服，隨時都可以脫下，「真的不困難！真的不困難！」若是錯失這次機會，大家會懊惱一生。「醫者父母心」，他會用做父母的心情，疼惜屏東縣「所有的人」；「醫者父母心」，他會用父母的心情，負責任把屏東縣這個「大家庭」照顧好；「醫者父母心」，他深深知道父母奮鬥努力一生，為的是自己的兒孫能在這塊土地上好好過生活。

面對明日的選舉，蘇清泉喊話，再過幾個小時，就是大家翻轉屏東，屏東出頭天的時刻。他要再次拜託大家努力催票，互相約定做自己的主人，把票投給2號蘇清泉；他也要感謝大家，讓他看見屏東人的相挺，讓大家在明天下午5點鐘左右，一起迎接屬於屏東人的大勝利。