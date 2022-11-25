配合台商回流、企業投資等產業需求，台中市潭子聚興產業園區在2019年底動工，工程卻接連遭遇新冠疫情、百年旱災及原物料上漲等情況，所幸台中市政府與開發商積極克服各項困難，預計今年12月將完成園區道路瀝青鋪設作業，年底將對外開放，所有工程則預定明年中完成。

了解園區開發作業進程，經發局長張峯源日前視察施工進度，他表示，潭子聚興產業園區總面積14.76公頃，2012年6月啟動開發、2017年獲內政部開發許可，2019年取得台糖公司同意合作開發，配回土地也完成12家企業的產權移轉並規畫設廠。

張峯源指出，目前有6家廠商已取得建照申請等程序，而台糖配回的18坵塊土地預計今年12月辦理點交，目前第一階段招商作業已開始進行，等投標廠商完成資格文件補正，預計12月進行第二階段招標。

經發局表示，聚興產業園區開工至今2年多，為帶動整體發展，在周邊道路規畫，市府去年爭取經濟部工業局工程補助款，進行園區南側的潭興路一段258巷道路、從原本的4至6米拓寬至10米寬度，該工程今年5月開工，預計明年上半年完工通車，屆時不僅可強化該區域對外交通聯繫，也解決原有道路狹窄及路面崎嶇等情況。

至於園區北側的聯外道路，經發局說，該處仁愛路1段111巷拓寬工程獲經濟部補助，從原有6米拓寬至10米，已於2020年完工，不僅原本道路狹窄的問題解決了，未來更可經國道4號潭子段匝道銜接國道1號、國道3號與台74快速道路。