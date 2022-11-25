全球人壽企業總部今上午舉行開工動土典禮，由全球人壽董事長彭騰德主持，與貴賓及同仁共同見證動土儀式，並祈福工程順利進行，預計於2026年完工，將開發為全球人壽企業總部大樓。

全球人壽未來企業總部以「愛與責任」理念，打造希望園區成為與在地共融的指標，期盼延續希望園區經驗，讓企業總部成為「建築、人、環境」永續金融的共生地標，創造一個讓同仁有感的幸福工作環境。

全球人壽自1994年正式在台灣營運以來，規模持續穩定擴張，總員工人數已近6000人，總資產逾1.3兆元，因應未來業務發展需要，企業總部大樓於今日正式開工。

企業總部基地位於敦化北路及民權東路交叉口東南側，面積約2982坪，共分南北街廓，均為方正基地，開發總面積約2.4萬坪；企業總部未來落成後，不僅將進駐台北市重要的金融產業聚落，又因臨近松山機場更具有國門指標意義。

彭騰德表示，多年前積極尋找屬於自己的「總部」，如今即將實現這個擁有自用總部的願望，延請讓希望園區獲獎無數的義大利建築師Marco Casamonti操刀，其設計理念也結合了多重意義。

總部主視覺為「蝴蝶」，來自於航空飛行員畫家的靈感，飛舞的蝴蝶就像是跨越國際飛航路徑連結世界，同時也運用仿生概念，沿用蝴蝶斑斕絢麗的色彩意象別具生態意義，並象徵公司在穩健經營孵育下的破蛹蛻變，企業總部預計於2026年完工啟用。

全球人壽未來的企業總部，將秉持「以人為本」的精神，打造一個讓同仁有幸福感的上班環境，且因應ESG永續金融發展，提升建築規格，致力取得綠建築黃金標章認證，採用低衝擊環境設計設置「水撲滿系統」，水資源回收再利用於植栽澆灌，也減少雨水溢流至道路，提升整體環境；並融入數位創新元素，打造數位型企業總部，由裡到外的每一步都是全球人壽永續金融發展的足跡。

全球人壽副董事長林文惠進一步說明，希望透過這次建造企業總部，跟大眾傳達一個生命蛻變並羽化成蝶的創新故事，其中揉合著困難與挑戰、成長與喜悅、勇氣及膽識，以及許多熱情與感動，充分展現出全球人壽的「韌性」，尤其近年公司創新經營發展出低碳營運、責任投資及幸福社會的ESG三大營運策略主軸，企業總部亦將朝永續金融邁進。