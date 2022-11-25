九合一選舉倒數最後一天，尋求連任的新北市長侯友宜呼籲鄉親出門投票，讓改變繼續，讓新北更好！
「風雨中，我們挺直腰桿！豔陽下，我們微笑前行！」侯友宜今（25）日在臉書貼出這段時間掃街拜票的影片，只見鄉親們熱情歡迎，爭相與他合照，讓他笑稱「這兩周，我們相互比YA，心領神會」。
侯友宜說，做事情沒分你跟我，他會認真打拚，團結這個土地上的所有人，就從大家感情最濃厚的故鄉、人情味最緊密在一起的地方，「出來投票，讓改變繼續，讓我們再一次歡呼，讓新北更好！」
九合一選舉倒數最後一天，尋求連任的新北市長侯友宜呼籲鄉親出門投票，讓改變繼續，讓新北更好！
「風雨中，我們挺直腰桿！豔陽下，我們微笑前行！」侯友宜今（25）日在臉書貼出這段時間掃街拜票的影片，只見鄉親們熱情歡迎，爭相與他合照，讓他笑稱「這兩周，我們相互比YA，心領神會」。
侯友宜說，做事情沒分你跟我，他會認真打拚，團結這個土地上的所有人，就從大家感情最濃厚的故鄉、人情味最緊密在一起的地方，「出來投票，讓改變繼續，讓我們再一次歡呼，讓新北更好！」
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