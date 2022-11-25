國民黨彰化縣長候選人王惠美一大早到員林市路口和華成市場拜票。（王惠美競選總部提供／吳敏菁彰化傳真）

選前最後衝刺，國民黨彰化縣長候選人王惠美一大早到員林市路口和華成市場拜票，下午車隊在彰化、鹿港與員林掃街，晚間王惠美回故鄉鹿港，和拚連任的鹿港鎮長許志宏徒步掃街，再回到彰化市陽明公園的感恩音樂會，傳遞感恩、感謝的心，表示要用積極，正向的力量面對選戰。

王惠美表示，15日起開始請假，這幾天全縣大掃街，將26鄉鎮都走了一次，最後衝刺日，還是打握一分一秒，早上以及下午規劃員林、彰化市還有鹿港的車掃。最後一天，要拜託所有的朋友，幫我們告訴親朋好友，彰化正在改變，每一張票，都會決定彰化的未來，「讓我繼續為您拚好日子」。

王惠美說，這次選舉， 真的要很感謝所有的競選團隊、志工、鄉親們，因為有你們的陪伴、有你們的支持，我才有勇氣、才有力量繼續撐下去、拚下去。好多好多的志工，每天清晨站在路口、黃昏到市場、晚上沿街拜票。有願、就有力，對於這些夥伴， 真的很想很想用這場選舉的勝利來報答他們。

王惠美強調，她是彰化的一份子，因緣際會走上了這條服務民眾的道路。擔任縣長的4年中，彰化的改變已經在實現，請大家再給我們4年，用最正面的力量，我們一起讓彰化更好。今晚6點半彰化市陽明公園登場的音樂會，安排歌手劉佳琳、鄭可強、王瑞霞、張瀞云、洪敬堯等演唱，20點30分張瀚天致詞，20點35縣長候選人王惠美致詞，20點40分歌手黃妃演唱。