激烈升息造成消費市場出現反轉，民眾實質購買力下滑，引發全球經濟出現衰退隱憂，美國聯準會內部的經濟學家已經敲響經濟衰退的警鐘，並提醒明年美國經濟將有可能陷入相當痛苦的低迷環境，

Business insider報導，聯準會11月會議紀要顯示，經濟學家將國際個人支出減少、全球經濟前景惡化及金融環境收緊視為下行風險，報告中更警告「如果繼續升息，可能會使情況變得更加糟糕。」

不僅如此，消費者支出壓力上升、地緣政治問題及借貸成本上升都被列為是近期不利經濟發展的重要因素。聯準會的經濟學家在報告中提到，「2023年將有可能陷入相當痛苦的低迷環境。」

更以擲銅板來比喻，「明年美國實現經濟成長與陷入衰退的機率，基本上就像擲銅板一樣，各有一半的可能。」

經濟學家認為，經濟下行風險仍高，在明年某個時間有可能出現衰退。而在會議紀要中的亮點則是，聯準會有可能放緩升息腳步，經過連續四次大幅升息3碼後，12月可能只會升息2碼。