台南市將軍區的廣山滯洪池，面積廣達1公頃，最大滯洪量可達1.8萬噸，是將軍區最大的滯洪池，市府水利局25日公開空拍畫面，外觀有如巨大耶誕靴，呼應下個月的耶誕節，超應景。水利局說，「滯洪池的造型並未經事先設計」，面積大小是根據當地所需滯洪量來規畫，直到空拍後，才發現這個意外驚喜。

台南沿海地帶因地勢低窪，2018年的0823豪雨，使七股、將軍等沿海行政區，一度成為水鄉澤國，2019年南市府向民間價購土地闢建，完工後大滯洪量可達1.8萬噸。

去年8月9日凌晨3點，廣山社區遭受暴雨侵襲，3小時累積雨量超過120毫米，根據原有排洪設施的能力，這個雨量需要8小時才能退水，但當天卻在3小時內就退水，早上8點時社區已無大礙，居民外出不受影響。

當地社區居民說，以往當地每年至少會淹水10次，留下來的居民大多是難以搬家的長輩，0823豪雨時有長輩甚至困在房間無法下床，不過自這座滯洪池完工後，就再也沒發生水淹及膝的狀況，許多長輩平常還會在滯洪池附近散步，像是社區多了一個景觀池。

值得一提的是，這座滯洪池平時是地方社區的蓄水槽，雨季時成為保護社區免於水患的關鍵，從空拍上來看，造型有如一隻耶誕靴，而在靴子的鞋尖有一塊灰藍色的長方形「補丁」，則是抽水站，別有一番趣味。