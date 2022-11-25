SAP台灣宣布，合勤控(3704)採用SAP SuccessFactors人資雲於旗下各子公司，推動人資數位轉型，全面優化集團的全球人才管理效率並提升員工留任率，以雲端技術賦能人才永續，提升合勤集團的永續發展能量進一步強化競爭優勢。

合勤控深耕網路通訊之技術與市場，營運遍及全球五大洲，SAP SuccessFactors 人資雲協助合勤整合集團的人才數據，提高合勤對於全球員工的掌握度，進而提升管理效率。藉由優化績效、薪酬及獎金、員工回饋、學習等設計，合勤目標吸引優秀人才以集團為長期職涯發展所在，達成人才永續願景。

合勤將人才視為組織持續精進與成長的重要引擎，合勤控永續長林錦蘭指出，針對全球子公司，合勤控以SAP SuccessFactors人資雲做為集團的人才管理核心，SAP一站式雲端解決方案為我們提高人才數據的透明度，有利於合勤推動人資數位轉型，升級集團的人才永續發展，進而加值合勤在網通領域的技術能量，創造更多商機。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟說明，各地法規、語言等差異是企業進行全球布局時常面臨的人才管理難題，SAP SuccessFactors人資雲協助企業建立全球化的人資平台，讓世界各地的員工數據可視可管，並將透明、即時、可靠的數據作為商務決策依據。此外，SAP SuccessFactors人資雲更是企業在人才市場競爭激烈時刻的重要夥伴，從激勵、重視員工體驗等面向著手，企業能有效強化員工滿意度，進而實踐人才永續藍圖。

面對合勤控的全球人才管理需求，SAP SuccessFactors人資雲以單一平台將人資工作流程自動化，完整且即時的呈現員工相關資訊，如員工個人檔案、組織圖、出勤狀況、人力資源法遵等等，提升合勤的人才數據透明度與人才管理效率。同時，合勤透過SAP SuccessFactors人資雲為公司的經營策略與員工實際的工作目標取得一致性，以內部向心力賦能團隊達成業務指標。

透過SAP SuccessFactors人資雲，合勤控依據員工回饋進行制度與流程的改善，以正向循環，持續優化員工體驗，達人才留任目的。團隊激勵方面，合勤會藉由SAP SuccessFactors人資雲進行策略性的薪酬管理，激發業務團隊的績效表現。此外，合勤也透過設計及管理薪酬、獎勵等計劃，吸引人才、激勵員工，進而提高優秀人才的留任率。