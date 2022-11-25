會計研究發展基金會於11月24日感恩節當日在新會址舉辦聯誼交流會。政治大學鄭丁旺講座教授(左2)進行專題演講，並與王怡心董事長(右1)、劉昇昌常務董事(左1)合影。（基金會提供）

會計研究發展基金會總部喬遷至汐止遠雄U TOWN，於11月24日在嶄新會址中的方教室舉辦聯誼交流會，主管機關、貴賓及董事與會，給予會計研究發展基金會期許和鼓勵。（基金會提供）

會計研究發展基金會於今（2022）年11月24日在新會址舉辦聯誼交流會。（基金會提供）

會計研究發展基金會總部本週喬遷至汐止遠雄U TOWN，24日在新會址舉辦聯誼交流會，金管會證期局長張振山、主要創會人鄭丁旺教授、基金會的董事與委員會委員們一起參與。

本次活動主要請政治大學鄭丁旺講座教授，以「會研基金會永續發展」發表演說。會計研究展基金會四大委員會主任委員、執行長則以「財務報告＋永續報告」整體考量，闡述各準則接軌永續之最新動態。

基金會董事長王怡心說到，今年聯合國氣候峰會（COP27）於11月6日至16日剛舉辦完成，主辦地點在埃及沙姆沙伊赫，位於紅海沿岸、埃及西奈半島南端；該區域正因氣候變遷而面臨威脅，今年大會選在此地舉辦氣候峰會，讓與會者目睹埃及正面臨著最迫切的環境危機。

王怡心指出，去年（2021）COP26成立國際永續準則理事會（ISSB），負責訂定國際永續準則、發布永續相關財務及非財務揭露準則，並為國際永續準則全球基線（global baseline）奠定基礎；今（2022）年ISSB的重點工作項目如下：

1. 延續在英國格拉斯哥所舉辦COP 26決議，成立國際永續準則理事會（ISSB），以期為全球組織訂定永續發展相關財務資訊揭露準則。

2. 目標為達成更好的經濟和投資決策，提供更好的參考資訊，以符合國際利害關係人的需求。

3. 宣布採取進一步措施，提出全球所需的永續資訊揭露基礎架構。

4. COP 27所協議的合作夥伴關係，將有助於司法管轄區為其共同實施。

金管會證期局長張振山表示，基於環境、社會及公司治理（ESG）受到全球高度重視，為營造健全ESG生態，強化企業永續經營及維持資本市場競爭力。金管會已於2020年8月25日發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，規劃參考國際氣候相關財務揭露規範（Task Force on Climate-related Financial Disclosures；TCFD），強化企業社會責任（CSR）報告書的ESG資訊揭露；並透過資本市場、金融體系達成減碳誘因，企業揭露的資訊已不僅限於傳統的財務面及業務面，更擴及到非財務面的永續經營資訊。此外，世界各國相繼推出強化要求揭露ESG資訊之規範，對企業財務面產生影響，進而鼓勵市場投資於致力於永續發展的企業，並帶動以ESG為相關主題的金融商品。

張振山表示，隨著ESG與投資逐漸結合，企業的ESG資訊成為投資人重要投資決策參考指標。因應現今投資人多將企業的ESG資訊列為重要的參考策略，全球企業ESG資訊揭露相關規範亦蓬勃發展。金管會將持續關注國際發展趨勢，研擬相關推動措施，以強化我國資本市場永續生態圈，提升臺灣的國際競爭力與能見度。

政治大學講座教授鄭丁旺接續分享我國ESG發展歷程，提到臺灣先前因食品安全、廢棄物管理、公司治理等事件，造成投資人損失及主管機關壓力，也發現這些議題無法在財務報告中完整呈現，單單藉由財務報告，無法充分反應企業經營現況下，ESG資訊揭露正好能補足這一部分。

鄭丁旺指出，不論主管機關、投資機構或消費市場，大家都相當關注ESG議題，並視ESG管理為企業永續經營之必要條件。台灣各界於近幾年來對ESG議題的努力與重視，在國際間能見度越來越高。