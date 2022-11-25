民進黨新北市選前之夜將有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等大咖到場，新北市長侯友宜今（25）日下午被媒體詢問有無邀請大咖站台？侯友宜說，大咖是在台下坐的，什麼叫大咖、什麼叫小咖？市民永遠是最大咖，哪個人在哪個台上都給予尊重。

對今晚的選前之夜侯友宜表示，今天非常開心，市民永遠是他心中最大咖，也是最重要的主人，有市民的支持他才有機會為大家服務，所以今天讓我們和市民在一起，用正向樂觀的態度來辦一場開心的嘉年華同樂會，讓選舉變得不一樣，用健康快樂來訴求明天比今天更好，讓市民知道原來選舉不需要抹黑或政治上沒必要的口水，用另一種形式看到明天的新北市超過今天的新北市，用這樣的心情好好感謝市民4年給予滿滿的支持，未來繼續正向樂觀往前走。

媒體追問侯友宜有沒有邀請朱立倫？侯友宜說，今天市民就是最大咖，今天我們都是素人，平常經常有機會碰到的，不管是攤商或是志工、一般市民，他們把這4年所看到的、聽到的，代表很多人講出心聲，希望用傾聽方式理解市民的方式，把未來的歲月更加努力做到更好。

對於今晚有請到新北市府的同仁助講，侯友宜說，市府同仁每天面對市民大小事，理解市民的需求，把這幾年市民的需求清楚跟市民報告，也回應市民希望我們2030新願景，我們正在努力實踐健康快樂有希望的未來城市，他們都是工作夥伴，一起努力開心面對明天會更好的新北。