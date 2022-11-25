苗栗縣長候選人鍾東錦一早起床就忙著電話固票，連早餐都是站在路邊吃。（謝明俊攝）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎25日一早就赴卓蘭車掃。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎女兒里唯25日由立委賴品妤陪同車掃。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠和縣議員張淑芬參加頭份大橋峻工通車典禮時，持香默禱能票票入袋。（謝明俊攝）

縣議員徐功凡把握最後機會爭取任何一票。（謝明俊攝）

9合1地方公職選舉進入最後一天，各候選人安排不同行程來做最後衝刺，苗栗縣長候選人鍾東錦一早就到頭份市參加頭份大橋峻工典禮，整個腦筋還在盤算最後固票事宜，對手徐定禎則安排下午與前副總統陳健仁在頭份市區以車隊掃街。縣議員中，尋求連任的徐功凡仍安排緊密拜票行程，爭取每一張選票入袋，張淑芬則到頭份市偏遠地區，去向鄉親懇託支持。

選戰最後一天，鍾東錦一早起身後就趕赴頭份市北橫公路頭份大橋，參加大橋修繕峻工通車典禮，早餐還是行經中正路知名小籠湯包前，順道買了小籠湯包及豆漿，站在頭份大橋旁囫圇吃完早餐，還忙著打電話做最後固票，選戰最後一天，鍾東錦將不會安排拜票行程，集中全力在電話固票懇託，尤其是一些重要的地方人士，不能錯失任何一票。

鍾東錦從早開始整個腦袋都在盤點著選盤是否有疏漏之處，而且一想到就立即電話請託拜票固票，直到晚間到苗栗市競總主持選前之夜。鍾東錦接受媒體訪問時，也不禁感嘆這次選舉實在是太過於激烈了，不只是對人身攻擊或是造謠抹黑，都比過去嚴重，他希望應該讓大家選出一個最適合、有能力的縣長，來領導苗栗，也讓大家一起來造福苗栗，以鄉親的福祉為依歸。

徐定禎則一早就趕赴卓蘭展開車掃，沿著台3線一路往北，從卓蘭、大湖、獅潭、三灣、南庄再回到頭份，另外，徐定禎的妻子楊士儀及女兒里唯則另成2路，專攻海線及頭份等地展開車掃，里唯在頭份市的車掃行程，還有立委賴品妤陪同，雙姝現身，吸引許多目光。

下午3點開始，前副總統陳健仁將南下苗栗，陪同徐定禎在頭份市區車掃，最後將在競選總部前廣場，舉行「守護苗栗 平安夜音樂會」安排多組歌手及演唱團體獻唱。

而針對貓哥第2封信，徐定禎競總25日上午表示，黑函奧步事件已經進入司法程序，一切交由司法處理，還原真相。徐定禎的態度和立場很清楚，就是要「開棺驗屍、挖掘真相」還給苗栗一個公道，徐定禎並呼籲鄉親，選戰最後一天，請大家堅定信心，集中選票，支持會贏的徐定禎！

在縣議員方面，許多縣議員都安排最後衝刺，縣議員徐功凡把握最後機會，安排緊密的拜票行程，面對面地請託鄉親們支持，縣議員張淑芬則將目標放在頭份市偏遠地區，用最真誠的請託，讓票票入袋。縣議員鄭聚然大打告急牌，以自己在當選邊緣，呼籲鄉親全力搶救。