民眾黨桃園市長候選人賴香伶上午到桃園市政府關心楊梅奉天宮附近的楊新路拓寬案進度，奉天宮常務監事張花燕非常感謝賴香伶直到選前還掛心楊新路案，賴香伶說，本案牽涉到市民在意的交通瓶頸、道路拓寬，她相信事在人為，只要用心還是可以做到。

賴香伶10月21日會勘楊新路四段道路狹窄問題後，桃園市交通局上午在桃園市政府舉辦協調會。賴香伶說，儘管是選前最後一天，仍趕到市府關心，讓張花燕非常感激，不斷道謝。賴香伶指出，楊梅奉天宮是楊梅在地具指標性的大廟，以不收取香油錢聞名。而這次的前道路拓寬會議，是在第一次她去參拜的時候，總幹事跟她說，奉天宮前面的路段太狹窄，雖然許多政治人物都有去參拜，也都給承諾會處理，但只要離開之後，就杳無音訊。

賴香伶表示，楊新路四段附近道路狹窄「兩邊草長出來，連白線都看不到」，地方民代接到陳情後只說好好好，卻沒下文，她去10月21日到場會勘，市府也派交通局到場，奉天宮人員也說「如有用地取得問題，會全力支持」，今天市府排定協調會，奉天宮也派張花燕到場，因牽涉到市民在意的交通瓶頸、道路拓寬，從這小地方就可以看得出來，事在人為，只要用心還是可以做到。