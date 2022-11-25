郭書瑤（瑤瑤）早年拍攝廣告一炮而紅，從此變成網友心中的國民女神，擁有E級上圍和清純臉蛋的她，每每發出性感貼文都引來粉絲暴動，最近她在限時動態曬出自己和好友泡湯照片，短片中她裹著一條毛巾，不時上下俏皮晃動，短短7秒影片，看的網友血脈賁張。

32歲的郭書瑤過去承認過和《大學生了沒》節目班底金陽談戀愛，分手後又被拍到和「SpeXial」前成員王以綸在韓國約會牽手，她當時曖昧說兩人就是「戀人未滿」，其他不願說死。未料一年後傳出分手，王以綸還傳轉跟「北一女神」蔡瑞雪交往，週刊當時報導，郭書瑤性格保守，不太會配合男友需求，導致兩人過了熱戀期就瞬間喊切。

郭書瑤曬泡湯影片。（圖／翻攝自yaokuo IG）

媒體指出，好友稱郭書瑤開始熱戀期常一股腦地迎合對方，所以才會被拍到當眾親吻王以綸，但冷靜下來後，兩人感情也轉淡，今年520，瑤瑤出席活動時坦言已經單身兩年，但一個人的生活很自在，且身邊還有很多親友關心她，急著幫她介紹新對象，可她不心急，直言：「且走且看，把自己過好比較重要啦！」

郭書瑤雖然不急著談戀愛，但對好友的女兒可是相當疼愛，今年8月她去探望孟耿如和女兒「小玉米」，被孟耿如拍到郭書瑤意外跟小玉米穿了母女裝，孟耿如更打趣吃醋翻白眼，笑翻眾人。最近郭書瑤再度無預警分享辣照，曬出和與木木（林葦妮）在戶外及木桶浴缸裡的影音寫下：「木木瑤，搖起來！！」，兩人一同泡湯時，郭書瑤用毛巾遮身體，露出香肩，形容和好友動作詭異，自嘲是「兩個奇異的溫泉女子」。