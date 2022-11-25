台韓租稅協定最快明年生效，根據南韓報導，南韓最快下周公布國內法規。財政部官員表示，我國已經完成相關法規修正，已經書面通知對方，目前還未收到南韓中，生效需雙方接到書面通知。

財政部表示，我國與韓國避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定於2021年11月17日完成異地簽署，該協定將俟雙方各自完成國內法定程序並以書面相互通知後，自後通知之日生效，並自生效日次年1月1日起適用。

所以依此進度，台韓租稅協定最快2023年1月1日就可以生效，這是台灣東北亞(繼日本之後)第2個租稅協定、全球第35個租稅協定。

財政部指出，台韓所得稅協定歷經雙方多年諮商推動，終就協定內容達成共識。該協定參考國際稅約範本訂定，由所得來源國就他方締約國居住者，包括人民及企業取得之各類所得提供合宜減免稅措施，以消除重複課稅，甚至減輕稅負，並提供爭議解決機制及其他稅務合作。