壽險股神，在台股前九月回檔逾26％、美股下跌逾32％之下，富邦金控子公司富邦人壽前三季依舊在股海中實現資本利得593億元，雖較去年同期少賺130億元，但仍是歷年次高，亦是壽險第一名，富壽前九月台股投報率18.17％，國外股票亦有12.18％，整體資金收益率5.55％，是目前已公布的金控壽險子公司中，投報率第一高。

同時富邦人壽投資主管鮑華苓表示，股票「投資價值已浮現」，對股市審慎樂觀，會看市況擇機加碼，到9月底，富壽現金部位有2,318億元，接下來會觀察，因升息造成的保單解約比預期好，現金流量趨於穩定，現金部位高，將有助投資布建。即會擇機進場加碼股市。

由於今年前三季積極調降股票投資部位，實現資本利得，及股市回檔市價減損，富壽國內股票投資由去年底6,333億元，降到今年9月底的3,820億元，少2,513億元，占比亦從13.4％降到8.2％；國外股則是微減90億元，部位降到2,578億元，占5.5％。

今年因為美國鷹式升息，債券殖利率大幅反彈，債券可實現獲利減少，富壽前九月實現債券資本利得27億元左右，比去年同期少287億元，主要是第三季有實現債券的投資損失約近42億元，前三季富壽國外債投資報酬率有4％，國內債投報率1.69％。

富壽前九月稅後獲利836億元，同比減少逾12％，但仍是壽險獲利第一名；9月底淨值下金融資產未實現損失2,407億元，逾七成是債券，二成多是股票，但淨值比仍有5％以上、資本適足率300％以上，且10月股票回升，價值已有回升。