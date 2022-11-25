市議員舒翠玲（右）表示，一般民眾根本不會知道二次施工的事情，若此事沒有被揭露，總圖照樣開館，民眾完全不曉得自己的人身安全受到很大威脅。（陳夢茹攝）

藍營市議員詹江村、舒翠玲21日曾赴桃園市立圖書館新總館，欲會勘是否有確實停工卻遭拒，總圖以議員上午行文，直至當天下午仍未收到公文，且考量現場為工地不方便讓議員入內而拒絕，詹江村與舒翠玲這次提早於23日行文，今天欲入內會勘卻仍遭拒。總圖建議將會勘時間延至28日，遭議員們抨擊「怕會勘影響選情故意選在選舉後！」對此館長姚敦明駁斥該說法，強調是準備時間不及，與選舉無關。

詹江村批評，總圖上次以安全為考量拒絕會勘，這次我們自己有準備安全帽，總圖卻還是將我們拒於門外，並以公文回文寫道「本館新建總管開館刻正密集進行各項改善措施，為準備相關事宜及確認影城棟工地安全，爰建議改於111年11月28日下午2時辦理會勘，是日由本館館長及富晟國際開發股份有限公司代表陪同會勘」

詹江村質疑，是不是怕會勘後在民眾面前揭露場館內竟被「二次施工」，擔心影響選票，才將會勘日期延至28日選舉過後？電影院棟當初2、3、4、5樓都是規畫成電影院，但營運廠商卻在得標後擅自將2、3樓改為美食街與餐廳，這與原先的招標完全不一樣，根本是明顯的圖利行為，大酸民進黨「想賺新台幣又想賺選票」，而先前網紅蔡阿嘎一家曾入內拍攝行銷影片，市府這麼擔心議員的人身安全，那難道網紅的命不是命？

「這是欺騙選民！」舒翠玲直呼，一般民眾根本不會知道二次施工的事情，若此事沒有被揭露，總圖照樣開館，民眾傻傻的進入總圖、到電影院欣賞電影、到美食街吃飯，完全不曉得自己的人身安全受到很大的威脅，韓國的三豐百貨就是這樣倒塌的，二次施工相當不應該，但既然做了就該檢驗整棟大樓的安全結構有無問題。此外，竟將會勘日期選在選舉過後，「這就是有鬼！」，相信桃園市民自會有判斷能力。

姚敦明回應，先前裁罰過後目前仍處於停工狀態，不過由於現場為工地，四處散落鐵釘等危險物品，經詢問營運商富晟公司後，富晟公司認為要確保會勘動線安全的準備時間不及，因此才建議議員們將會勘日期延後至28日，並非故意拖延會勘時間，另也強調這與選舉毫無關聯，28日自己會與富晟公司總監陪同議員們會勘。

至於網紅行銷的部分，姚敦明說，總館目前並無對外開放參觀，拍攝行銷影片是配合市府政策，他認為，整體行銷策略是對的，畢竟一般民眾很少會知道新場館有什麼亮點，景點的介紹也不是1分鐘、2分鐘或是幾百個字就能讓民眾留下深刻印象，為此市府嘗試找不同管道，利用網紅做影片開箱，以吸引不同年齡層的受眾。