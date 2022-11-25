女星天心以偶像歌手身分出道，在演藝圈闖盪25年，如今成為橫跨戲劇、主持和唱片的全方位藝人，實力備受肯定，2016年與韓國攝影師金英敏完婚後，至今肚皮仍沒有動靜，對此，她透露婚前就和老公溝通過不生小孩，不過日前突然曬出「孕肚照」，立刻引起網友熱議。

天心和韓籍老公金英敏近來到西班牙旅遊，只見她穿著黑色長版外套，面帶微笑望向遠方，不過小腹卻明顯隆起，讓外界懷疑是否懷有身孕？接著曝光和老公的對話：「扒手看到孕婦會禮貌三分吧」，透露出「懷孕」的喜訊，讓網友紛紛留言祝賀，對此，經紀人否認此事，接著道出真相其實是「內藏包包」。

天心擔心西班牙扒手猖獗，把包包藏在黑色長版外套裡，腹部隆起看起來就像孕婦一般。(skyheart1111 IG)

根據《聯合新聞網》報導，天心因為擔心西班牙扒手猖獗，便把包包藏在黑色長版外套裡，不讓對方有機可趁，由於這副模樣讓她看起來就像孕婦，連老公都好奇反問：「一定要這樣出門？」不過在得知天心假扮孕婦的用意，便同意此方法可行，沒想到卻讓網友誤以為她懷有身孕。

天心先前曾透露婚前就和老公表示不生小孩，甚至連不小心懷孕也不可能發生，至於不生孩子的原因，她表示對生小孩沒有憧憬，強調身邊有毛小孩的相伴就足夠。