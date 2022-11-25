選前倒數最後一天，陳俞融再到東興市場向市場的攤商、買菜的民眾拜託。（陳俞融提供／馮惠宜台中傳真）

九合一選舉再過不到24小時就要投票，過去台中市多位候選人都會以我愛台中做為諧音聯想，北區市議員候選陳俞融在最後衝刺時刻合體台中市長候選人蔡其昌的太太黃玉廷，向市場的攤商、買菜的民眾拜託，也喊出集中選票投給「52（我愛）台中」5號陳俞融、2號蔡其昌。

陳俞融25日把握最後機會，一早7點就在路口拜票，接著再轉往東興市場，合體台中市長候選人蔡其昌的太太黃玉廷，向市場的攤商、買菜的民眾拜託，請大家明天一定要出門投票。

選前倒數最後一天，陳俞融再到東興市場，拜託選民眾支持新人進入市議會，為台中市議會帶來新活力。市場拜完票後，陳俞融立即由前市議員范淞育陪同，展開車隊掃街，范淞育懇請選民，集中選票搶救北區最關鍵一席，他也透過大聲公承諾一定會做好人民公僕的角色，努力監督市政，為北區爭取更多建設。

另，資深媒體人廖筱君也透過錄影向選民推薦陳俞融有專業能力，工作之餘還擔任家扶基金會的扶幼委員，用實際行動關心孩子，懇請大家將手中寶貴選票，投給認真打拼的新人。