前總統馬英九25日陪國民黨桃園市長候選人張善政車隊掃街，馬笑說張的選情比剛開始好太多了。(蔡依珍攝)

前總統馬英九25日陪國民黨桃園市長候選人張善政車隊掃街，馬笑說張的選情比剛開始好太多了。(蔡依珍攝)

前總統馬英九25日陪國民黨桃園市長候選人張善政車隊掃街，馬笑說張的選情比剛開始好太多了。(蔡依珍攝)

最後戰役馬英九力挺！臉書秀「曬痕」籲挺善良 張善政「脫罩」臉上印記曝光

前總統馬英九25日陪國民黨桃園市長候選人張善政車隊掃街，馬笑說張的選情比剛開始好太多了，用行動幫他加油打氣，張善政也提到選前之夜雖然場次不敵對方，但自己一場分量絕對完勝對方南北兩場。

馬英九今特地到桃園陪同張善政車隊掃街，馬笑言張善政的選情比剛開始要好太多了，整體北北基桃選情也是「大致上還不錯」，因此用行動表示，幫張善政加油打氣。

面對財信傳媒董事長謝金河稱有人把台灣講得一無是處，連防疫都變成草菅人命，馬英九說，政府自詡「全世界數一數二」，可是在眾多外界的評估當中表現並不好。

張善政則感謝馬英九加持，讓他更有力量勝選，馬當場笑說：「不是，他本來就很厲害了！」鄭運鵬晚間有南北兩場造勢活動，張善政只有一場，張善政自信道：「我們一場的分量絕對比他兩場綽綽有餘！」

張善政今一整天車隊掃街跑遍北桃園，受到民眾熱烈歡迎，有人頂著染到一半的頭髮衝出來比「讚」，還有即將臨盆的孕婦頂著大肚子手捧包子跟粽子，祝福張善政「包中」，讓張感激不已。