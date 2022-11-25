台股近期漲勢凌厲，25日雖然在選前觀望氣氛濃厚下，收黑小跌5.49點，收在14778.51點，不過波段漲勢似乎未停歇，大盤也從10月25日12666.12點至今共上漲2112.39點漲幅16.68%。在急漲兩千點後，加上地方首長選舉結束，台股後市該如何看待？根據群益投信統計資料顯示，以歷史經驗來看台灣舉行地方選舉前後台股表現不俗，且選後表現甚至優於選前，正報酬機率都有高達八成以上，投信法人表示，台股近期外資轉賣為買、台灣企業前三季獲利佳，隨著外資的歸隊與財報佳音，對於台股後市不看淡。

下周適逢縣市長選舉完畢，市場對選舉不確定因素的觀望疑慮解除，台股可望回歸基本面，群益投信表示，以近6屆地方首長選舉後台股大盤表現來看，呈現漲多跌少的行情，選後1個月、3個月、半年都有不錯的表現，分別有7.30%、7.7%、8.3%的平均報酬，選後正報酬機率都有高達八成以上。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，觀察電子產業現況，現階段消費電子庫存去化問題仍在進行，記憶體庫存有部分改善；銅箔基板(CCL)及顯卡等次產業因2022年狀況不佳，反而沒有庫存拖累；伺服器遠端管理晶片(BMC)及手機感測器亦因2022年一直沒有得到晶圓廠的足額供應，使庫存水位偏低，2023年台股類股獲利差異大，產業上避開消費電子供應鏈，以先進製程半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主要觀察族群。

群益投信投資長李宏正表示，因機構投資人及散戶持有股票比重已下滑至金融海嘯以來低點，軋空及軋空手的氛圍帶動整體科技類股獲得大量資金湧入追捧；台股因本就以半導體族群為主要核心，且股神巴菲特旗下基金季報指出3Q22進場購入大量台積電持股並成為護國神山的大股東，加上台灣科技股族群股價位階在本波下跌過後本就低於其他市場，故台股半導體族群11月份反彈幅度居全球之冠；展望台股後勢，中小型個股漲多短期可能整理，操作上會建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，目前仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。而對於穩健型投資人來說，台股基金是不錯選擇，此外，高息股可達到息利雙收的效益，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。