國民黨台北市長參選人蔣萬安「奮戰選前之夜」

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（25）日晚間7時舉辦選前之夜造勢晚會，選定基隆路及市民大道交叉口的台泥停車場。

蔣萬安造勢現場將搭建「史上最大」舞台，長度達到18.9公尺，國民黨發動甲級動員，預計號召超過4萬人，喊出要比無黨籍候選人黃珊珊的造勢人潮多4倍。

蔣萬安今晚在基隆路及市民大道交叉口的台泥停車場舉行選前之夜造勢晚會，集結超過44個後援會到場力挺。而天空不作美，面對大雨，支持者身穿雨衣也要現身力挺蔣萬安，甚至有民眾聚集到舞台前，相當熱情。

蔣萬安上午受訪表示，歡迎所有好朋友，今晚來參加他的選前之夜，不只給他支持，而且是一起見證一個嶄新的台北，見證明天之後一個全新的台北，一個迎向正向未來的台北，很多人問他選前之夜邀請什麼大咖，「每一位來參加的市民朋友，你們就是我的最大咖。」

台北市黨部主委黃呂錦茹、前台北市副市長李永萍、前台北市長郝龍斌等都將現身助講，國民黨主席朱立倫則壓軸站台。另外，也邀來歌手金智娟、荒山亮等熱力開唱，將氣氛炒到最高點。

國民黨文傳會副主委、蔣萬安競辦發言人洪孟楷表示，黨中央委由TVBS 56台轉播25日選前之夜的六都直轄市畫面，預計晚間9點半到10點，在六都候選人現身後，安排6框大合體，讓民眾同時感受六都的選舉氛圍，營造大團結氣勢。