大陸男星吳亦凡去年因捲入桃色醜聞，遭北京警方以涉嫌強姦、聚眾淫亂逮捕，時隔1年多，近日案件在北京法院開審，今(25日)一審判決結果出爐，數罪併罰遭判13年有期徒刑，附加驅逐出境。

據陸媒報導，北京市朝陽區人民法院25日針對吳亦凡涉嫌強姦、聚眾淫亂案進行審判，判決書中吳亦凡在2020年11月至12月間，於住所先後趁3名女子喝醉不能反抗情況下，強行與她們發生性關係；2018年7月1日，吳亦凡在其住所夥同他人，對另外兩名女性酒後進行淫亂活動，因此法院判決他的行為已構成強姦、聚眾淫亂罪，且罪證確鑿。

最後他強姦罪遭判有期徒刑11年6個月、附加驅逐出境，另外聚眾淫亂罪則被判有期徒刑1年10個月，數罪併罰執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。而判決期間加拿大駐華大使館官員也在現場旁聽宣判。吳亦凡去年遭網紅都美竹爆料「酒桌選妃」、「性侵未成年」等醜聞，之後北京警方介入調查，他遭到逮捕，多年形象及事業一夕全毀，