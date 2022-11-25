劉若英近日在歐洲舉辦演唱會。（相信音樂提供）

劉若英近日在歐洲舉辦演唱會。（相信音樂提供）

劉若英近日在歐洲舉辦演唱會。（相信音樂提供）

劉若英「2022飛行日巡迴演唱會」10月從台北小巨蛋首航，演出結束後，她帶著如潮好評展開飛行日，前往擁有百年歷史的英國倫敦帕拉丁劇院The London Palladium，以及巴黎會議宮（Le Palais des Congrès de Paris）舉行，成為疫情後首度前往歐洲開唱的華人歌手，不僅吸引各城市大批歌迷朝聖，五月天石頭也帶著老婆坐在觀眾席欣賞。

再度來到The London Palladium開唱，距離上回「我敢 Renext世界巡迴演唱會」已6年，劉若英這回特製劇場版的鯨天動地飛行船、給我抱抱打氣熊，光是開場從觀眾席上方灑落的「滑翔翼滿天飛瘋狂紙花」手寫卡片，就讓歌迷為之瘋狂，紙花也象徵著劉若英終於飛到身邊唱歌給大家聽。在演唱完〈彼得潘〉、〈為愛癡狂〉等歌後，她說：「終於我們又聚在一起了，謝謝你們！非常感動，我真的飛到你們身邊，唱歌給你們聽，也謝謝你們今天跟我一起來。」很開心能在這麼近距離的場地演出，近到歌迷化了全妝也能看清楚。

整場演唱會超過2個半小時，〈當愛在靠近〉、〈原來你也在這裡〉、〈親愛的路人〉、〈成全〉等經典曲喚起歌迷回憶，全場粉絲熱淚盈眶，雖6年時間過得飛快，這幾年生活方式也有所改變，但不變的是見老朋友的心一樣熾熱，合唱還是一樣熟悉，讓劉若英感動不已；她隨後加碼開放點歌，陸續送上〈遇見〉、〈漂洋過海來看你〉等曲目，誠意滿點。

飛行日世界巡迴演唱會倫敦場在經典歌〈後來〉中完美落幕，五月天石頭和老婆坐在觀眾席力挺，並「遵照」劉若英的指示在社群標示「劉若英又瘦又美又會唱」；劉若英接下來將於26日在法國Le Palais des Congrès de Paris開唱，其他場次資訊與售票訊息將陸續公佈。