俄羅斯立法者正在制定修正案，準備推出一個全國性的「國家級」加密貨幣交易所，這一項努力成果，得到了財政部和俄羅斯中央銀行的支持，消弭了這兩個部門在俄國加密貨幣監管方面過去存在的意見分歧。

據區塊鏈專業媒體Cointelegraph.com 24日報導，俄羅斯議會下議院杜馬成員一直在與市場利益相關人士討論該國現有加密貨幣立法「數位金融資產」的修正案。這些修正案將為國家級交易所制定一個法律框架，並將首先提交給中央銀行。

🇷🇺Russian lawmakers have started drafting plans to set up a national #Cryptocurency exchange in Russia. In this context, Russian State Duma member Sergey Altukhov said 🗣️;



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杜馬經濟政策委員會成阿爾圖霍夫（Sergey Altuhov）強調了這種措施的財政合理性。「否定加密貨幣的存在是沒有意義的，問題是它們在國家監管之外大肆流通。這些是（俄）聯邦損失的數十億盧布的稅收。」

6月，杜馬金融委員會主席阿克薩科夫（Anatoly Aksakov）建議，俄羅斯的國家加密貨幣交易所可以作為莫斯科交易所的一部分推出，「這是一個具有悠久傳統的可敬組織」。

今年9月，莫斯科交易所代表中央銀行起草了一項法案，允許數位金融資產的交易。

本月初，一項將加密貨幣挖礦和銷售合法的法案被提交給杜馬（議會）。該法案將形成一個俄羅斯的加密貨幣銷售平台，但俄國本土礦工仍然可以使用外國平台。在後一種情況下，俄羅斯的貨幣管制和法規將不適用於交易，但必須向俄羅斯稅務部門報備。