這個平台讓民眾挑選年菜商品時，有多樣化的商品可選擇，在除夕夜享用到來自澎湖新鮮直送的澎派組合，讓民眾品嚐嚴格把關的新鮮海鮮商品。（張茂雄攝）

由交通部觀光局澎管處推出的潮澎遊行程預購數位平台-好生凍專區，嚴選來自澎湖的海鮮年菜組合、海鮮類產品伴手禮盒組，共25個店家滿滿年貨伴手禮供民眾挑選，自用送禮兩相宜，呈現豐富又新鮮的澎湖在地美味。

澎管處副處長洪志光表示，這個平台讓民眾挑選年菜商品時，有多樣化的商品可選擇，不論是一人獨享或家庭聚餐都適宜，在除夕夜享用到來自澎湖新鮮直送的澎派組合，讓民眾品嚐嚴格把關的新鮮海鮮商品。

除此之外，澎管處於25日當日下午15時00分潮澎遊好生凍專區祭出限量60份的5折年菜、伴手禮組合及釋出200張免運券等優惠活動，期望能夠刺激民眾對於年菜購買慾望，振奮全民的消費信心。

澎管處表示，此次潮澎遊預購平台中的好生凍專區內，整合了許多澎湖在地商家的年菜組合，提升民眾對於澎湖在地經典名產的品牌認識度，除了實體店面的販售外，推出消費者不用外出排隊、在家動動手指，即可享受到澎湖新鮮直送宅配到家的網路購物形式，活動中還搭配此次5折及免運的優惠活動，期望能夠刺激民眾對於年菜購買量，讓全台民眾都能品嚐到澎湖特色美食。