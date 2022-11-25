112學年度高中英語聽力測驗第二次考試將在12月10日舉行，大考中心今(25)日表示，各項防疫措施比照英聽一試辦理，考生應考必須全程配戴口罩，也不開放陪考，而20縣市也會設置居護試場，讓確診或快篩陽性學子參加考試。

英聽二試考試全國共計3萬7291人報考。大考中心副主任黃璀娟表示，相關防疫措施皆比照英聽一試辦理。每間試場上限為36人，考量疫情持續，考場不開冷氣、不開門，但會開啟教室內4個角落氣窗各5到10公分，維持通風。

黃璀娟提醒考生，若在考試前5天，也就是12月5日上午9時起到12月10日考試當天上午8時，發現自己確診或是快篩陽性，務必主動通報，並上網填寫資料，否則將被取消英聽考試資格。

如果考生在考試當天上午8時才知道確診或快篩陽性，黃璀娟說明，仍可前往考場，但務必告知試務人員，由試務人員安排到備用的防疫試場應考。此外，考生在考試當天出現額溫達37.5度、耳溫達38度以上，或有呼吸道等症狀，複檢後仍有上述狀況，也將移至防疫試場參加考試。

黃璀娟指出，英聽二試只有安排上午場考試，考試預備鈴響為上午11時，考試開始為上午11時10分，包含考試說明及正式考試時間共計50分鐘，合計時間60分鐘，請考生注意時間，並記得攜帶有效證件。