民進黨立委蔡易餘偕太保市長候選人戴光宗，到嘉義地檢署申告前省諮議員黃文峯涉嫌打人。（廖素慧攝）

嘉義縣太保市長候選人戴光宗25日偕立委蔡易餘到嘉義地檢署，希望檢察官盡速偵辦其團隊志工被前省諮議員黃文峯等3人圍毆案件，並公布監視畫面，檢方表示，已傳喚黃文峯等人，若不到案，依法拘提。

蔡易餘指出，戴光宗的競選志工24日凌晨發現有人散布黑函，報警處理，警方帶人到太保分駐所問案，前省諮議員黃文峯與另外2個人，在分駐所前追逐戴陣營的人，其中1人拉住戴的志工，黃文峯出拳打這名志工的鼻子，戴太太及女兒報案，有監視器畫面。

蔡易餘說，這件暴力事件不是互毆，對方敢做不敢當，還自稱被打，是「打人喊救人」，很「袂見笑」，希望檢方公布監視畫面，讓社會大眾了解原委，此外，監視器畫面顯示黃文峯出拳打人，卻未被依現行犯逮捕，這樣做法是想大事化小。

嘉義地檢署表示，是否以現行犯逮捕，是警方在案發時依現場狀況判斷，案發地點在太保消防隊前，監視器是消防隊的公物，且監視器畫面是偵辦案件的相關物證，依刑事訴訟法偵查不公開，不宜公布。

嘉檢表示，由於有告訴人提告黃先生涉嫌傷害、散布文宣意圖使人不當選，24日已發傳票傳喚黃姓被告等人，若不到案，將依法拘提。