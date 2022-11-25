嘉義市宏仁女中今天針對教育部將該校列入專輔，發布聲明表示，對學校認真辦學有失公允，向教育部表達強烈不滿，私校退場審議會認為該校財務顯著惡化，沒有考量學校發展歷程，僅以單純資金缺口作為審核標準，實屬不公。

宏仁女中表示，董事會重申對學校「財務」全力支持，少子化的衝擊是全國各高校面對的考驗，天主教教會已提早因應，針對宏仁女中校務發展，已邀聘數位辦學經驗豐富、具教育創新實務專家顧問，擘畫整併後的學校願景與課程方向，現為宏仁女中翻新關鍵時刻，盼教育部全力支持。

宏仁女中校長劉應瑜表示，未來朝向實驗教育學校發展，採用STEAM跨域整合教育，導入雙語教學，將推動國高中課程垂直銜接、專題化導向、並具有領導人課程的培訓，且朝向國際接軌、國內大學前導課程銜接。

劉應瑜還說，未來將引進企業化經營，在雲嘉南地區將開創新格局，目前專任教師合格率9成以上，且均是本科系畢業菁英，學校近幾年辦學績效佳，111學年獲國教署高中優質化、均質化、國際教育獎助金超過600萬。