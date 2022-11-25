歷來出土最完整的霸王龍頭骨「麥西莫斯」下月將現身紐約蘇富比以無底價上拍，預料將會以1500萬至2000萬美元成交，可望成為拍賣史上價值最高的化石之一。

蘇富比將為「麥西莫斯」舉行單一拍品專場，這將是歷來首具公開拍賣的霸王龍頭骨，且此次的霸王龍頭骨全副來自同一條霸王龍，是歷來出土最完整、保存最完好的霸王龍頭骨之一。蘇富比自然歷史顧問加利亞諾（Henry Galiano）表示，此次上拍的霸王龍化石出土自全球霸王龍化石最集中的地帶之一，因一眾資深古生物學家的努力，保留了原來的形狀和表面特徵，連最精巧的細小骨頭亦保存完好。

「麥西莫斯」這具霸王龍頭骨，以古羅馬最偉大的軍事領袖專屬頭銜命名，以展現霸王龍作為捕獵與戰鬥之王的地位。頭骨高79.75英寸，重逾200磅，已有7600萬年歷史，估計來自白堊紀晚期形成的地獄溪地層。地獄溪地層曾出土拍賣史上首具恐龍化石，即1997年登上蘇富比，並以830萬美元成交的「蘇」。2020年以3185萬美 元成交的霸王龍化石「史丹」也出自這個地帶。

有別於大多數霸王龍頭骨化石，「麥西莫斯」所有連接牙齒的顎骨結構盡皆保存完好，而頭骨左右兩側大多數外部骨骼亦得以保留，這些骨骼全部來自同一條霸王龍，並無添加任何其他恐龍的骨頭或複製合成物，對於古生物學家而言別具意義，因為單憑恐龍的四肢與軀幹，極難分辨暴龍科下的恐龍品種，因此霸王龍的頭骨尤顯重要。