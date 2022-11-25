台中潭子區某國中二年級少年疑因搭訕女同學，少女的蔡姓男友得知後不滿，24日教唆2名謝姓少年前往理論，雙方衍生嫌隙，被害人被謝男拳打腳踢倒地，警方已通知相關涉案人到案說明，將依妨害秩序、傷害、妨害自由罪嫌依法究辦。

調查指出，昨日下午4時30分許，潭子區某國中二年級少年疑因與同班女同學攀談，引發少女的16歲蔡姓男友不滿，於是教唆兩名16、14歲謝姓少年前往理論，蔡男則未現身。

從畫面可見，謝姓少年對被害人一陣拳打腳踢，另名謝男也加入戰局徒手打人，被害人被踹倒在地，謝男轉頭拿安全帽再海扁一頓，被害人均未還手，隨後起身，似乎頻頻向少女賠不是。

大雅警分局指出，經主動了解後，隨即與校方聯絡，被害少年在家長陪同下到所製作筆錄，發現頭部、肩膀、前胸等處擦挫傷，警方掌握上述涉案情事後，即刻鎖定謝姓涉案人等身分，全案通知相關涉案人到案說明後，依妨害秩序、傷害、妨害自由罪嫌依法究辦。

警方呼籲，青少年遇有糾紛，應尋求校內機制或報警處理，切勿私下暴力解決，避免觸法；並呼籲民眾面對感情問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。