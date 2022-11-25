新北市長選舉今（25）日藍綠陣營分別在板橋第一運動場廣場及新府路舉辦選前之夜，相距不到300公尺，新北市警察局啟動「祥和平安專案」，動員800餘名警力維安及交通疏導，警政署長黃明昭下午特地到新北市警局了解警力規畫部署，肯定新北市警局已做好萬全準備。

黃明昭表示，新北市除了兩場大型集會活動與新北耶誕城交織在一起，聽取新北市警局的規畫與勤務部署後，了解到新北市警局已做了萬全的準備，相信可圓滿完成選前之夜的任務，他特別請新北市警局針對下班時間人流交織，加強交通疏導與安全管制作業。

黃明昭說，要特別謝謝新北市警察局在局長黃宗仁領導下，同仁將士用命，非常辛苦投入到這次選舉維安和查賄制暴工作，也趁此機會謝謝全國警察同仁，這段時間都相當賣力與辛苦。

針對全國各地的選前之夜的警力部署，黃明昭說明，今天全國共投入7000餘名警力，新北市今天則動員867人，明天的投開票會投入更多人，新北市今天和明天的勤務警力都有妥適的規畫，其他各縣市警察局也已同樣做好規畫。