苗栗地區於2020年間發生一起少女遭撿屍性侵案，當時還是職業軍人的阿志（化名）邀約朋友等6人到KTV歡唱，其中1名少女因不勝酒力醉倒，阿志與阿添（化名）跟小良（化名）等人，攙扶少女到飯店休息，喝茫少女遭3人輪流性侵得逞，事後少女向學校老師求救並報警，經二審判決，阿志、阿添認罪，依乘機性交罪各判1年8月，緩刑3年；小良矢口否認性侵，則判3年10月。

判決書指出，阿志當天邀一群友人到KTV歡唱，3杯黃湯下肚少女喝茫醉倒，4人輾轉到飯店開2間房間，其中1間稱給少女休息用，負責照顧少女的阿志與其他2人卻乘機輪流性侵少女。事後少女不甘心向學校老師求救，立刻報警處理，性侵案因此曝光。

阿志、阿添到案坦承犯行，但小良辯稱，他沒有性侵，他們開了2間房間，其中1間是給少女休息，男生則是都在另1間房，那是因為飯店休息時間快結束，他進去少女休息那間房間叫少女快洗澡，沒有對少女性侵這件事。

少女指稱，她當時意識斷斷續續，被告3人是輪流進來，先後順序她記不清楚、印象中有被洗過2次澡，第1次是進去時，第2次是結束之後有人幫她洗，還有聽到有人說「要洗乾淨」這樣，洗完後有人幫她穿衣服，另一人幫她吹頭髮等這些印象。

法官認為，少女經朋友邀約聚會唱歌，阿志等3人卻短於思慮，未能克制自身情慾，趁少女不勝酒力，造成其身心及性自主決定權之傷害，因阿志、阿添認罪見悔意，且各與A女以30萬元達成調解，依法各判1年8月，緩刑3年，若非別有居心，何須單獨前往少女的房間不採信小良辯詞，判刑3年10月。