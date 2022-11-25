近年來受到疫情影響，不少公司都取消尾牙。日前一名女網友抱怨，今年公司以「疫情虧錢」為由，表示將不會舉辦尾牙的相關活動，讓她心生不滿，同時卻也擔心景氣不好，因而不敢果斷離職。貼文曝光後，引來其他網友回應，雖然自己的公司也將尾牙取消，但改以現金補償，此話一出隨即羨煞眾人。

原PO在論壇《Dcard》以「有人公司尾牙也取消的嗎？」為題發文，表示日前有同事因為確診隔離，主管卻說是「小感冒而已」，要求同事在家也必須線上工作。原PO對於主管的態度相當不齒，但讓她更不能接受的是，最近公司又用「疫情虧錢」為由，取消了今年的尾牙，讓原PO火大開罵：「真的很X耶！」

原PO認為，今年景氣確實不好，感嘆：「人力銀行一堆屎缺」，即使現在的公司對員工苛刻，她也不敢輕易提出離職，深怕又跳入另外一個火坑，不過她也忍不住好奇發問：「不知道今年大家的尾牙、年終如何？」

貼文曝光後，有不少網友回應，雖然公司取消尾牙，但卻補發現金作為替代方案，「我們取消了給1萬，還上新聞哈哈哈」、「尾牙取消會給錢吧，前兩年取消給5000元左右」、「我們的尾牙也取消，但補償5000元」、「華碩取消尾牙，員工普發1萬現金」、「公司尾牙取消三次了，但好爽，誰想去尾牙，東西難吃還要跟同事尬聊，經費留著發錢超爽」。

而「現金補償尾牙」的方案更是羨煞眾人，網友紛紛留言，「太好了吧」、「我好希望公司尾牙取消，多發點錢」、「我不想加班social，寧可不辦尾牙，反正會改發禮卷」、「我倒是希望我們公司尾牙可以取消，我不想去」。