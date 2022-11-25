迎接12月重點節慶的耶誕節，5星飯店業者陸續打造應景活動和限定餐飲搶客。台北君悅酒店昨晚（24日）在1樓大廳已點亮以尊爵金與聖誕紅打造的10米高巨型耶誕樹，集結1萬多個飾品及8萬多顆閃耀燈飾，打造信義區必訪打卡朝聖點；點心房主廚陳建佑更率領團隊，耗時72小時，打造出集結800片薑餅磚瓦、200公斤糖霜、50公斤蜂蜜的夢幻薑餅屋，為Baguette禮品烘焙坊添吸睛亮點。

不僅有吸睛薑餅屋，即日起至明年1月1日Baguette禮品烘焙坊及官方購物平台將同步販售耶誕節慶系列烘焙品，包含「聖誕魔法黑森林蛋糕」、「柳橙蒙布朗樹幹蛋糕」、「聖誕水晶球開心果蛋糕」、「茉莉柑橘蛋糕」、「聖誕薑餅屋」等數十款應景商品。

台北君悅酒店各餐廳也在耶誕節檔期各推出耶誕大餐，超人氣凱菲屋聖誕夜晚間將多加1場晚間8點半至10點半的餐期，以豐盛菜色迎賓；Cheers歡飲廊乘勝推出半自助式聖誕餐；寶艾西餐廳及Ziga Zaga義大利餐廳12月24日、25日晚餐則獻上華麗海陸盛宴。

台北喜來登大飯店館內各餐廳今年與日本頂級名菓代表YOKU MOKU合作，以品牌經典藍色調、訂製禮物盒及銀白雪橇在1樓大廳打造耶誕樹及應景造景，12月23日至25日晚間5點30分至6點15分，將邀請「集思音樂」於大廳為賓客獻唱多首耶誕經典歌曲；平安夜晚餐時段，也特別安排聖誕老公公與小天使，一同至館內各餐廳派送糖果，為賓客獻上甜蜜溫馨的祝福。

Baguette 禮品烘焙坊推出 多款耶誕系列烘焙甜品。（台北君悅酒店提供）

館內餐飲的部分，The Deli端出爐烤牛肉、火雞等美味禮籃，以及多款節慶限定的歐式糕點與精緻蛋糕；義式餐廳比薩屋與十二廚自助餐廳將在平安夜及聖誕節當晚獻上多款節慶佳餚共歡慶。此外，飯店也推出2款住房專案，「微醺聖誕夜」入住可享傳統過節必備的水果熱紅酒，「溫馨聖誕」則有經典火雞禮籃。

Ziga Zaga義大利餐廳推出耶誕限定的雙人套餐。（台北君悅酒店提供）

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台北喜來登大飯店今年攜手日本頂級名菓代表YOKU MOKU於1樓大廳布置耶誕造景。（台北喜來登大飯店提供）