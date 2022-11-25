有民眾日前爆料到花園夜市玩射氣球，結帳時遭業者收取5200元，經協調才「打折」付款2600元，台南市政府市場處與消保官昨晚前往稽查，發現業者遊戲規則標示不清，除要求限期改善，也將發文給全市48個夜市的管理委員會督促所有攤商明碼標價，杜絕消費糾紛。
市場處指出，預計下周將再前往花園夜市複查，若該名業者仍未改善，將依《消保法》裁罰6萬元至150萬元。
據了解，經營該射氣球攤的陳姓業者在花園夜市共4個攤位，有飛鏢射氣球、BB彈射氣球等形式，過去曾發生有消費者射完氣球後被要求付1000元，憤而向管委員投訴，這次因網友於「爆料公社」投訴整起事件經過，引發網路熱議，公權力首度介入。
市場處處長陳豪吉說，昨晚稽查花園夜市該氣球攤，發現業者從遊戲規則到獎品兌換，全都標示得不清不楚，當場要求業者限期改善，業者態度配合，承諾一定會改善。他說，除了稽查該名業者的射氣球攤之外，也逐一查訪各類型遊戲攤位，其他業者的遊戲規則都寫得清清楚楚，目前未查獲有類似情形。
市場處也強調，除了展開稽查外，近日也將發文給全市48個夜市的管理委員會，要求管委會明確督促所有攤商均須明碼標價，向消費者公布商品價格，杜絕消費糾紛事件發生，市場處也會加強稽查。
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