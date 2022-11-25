印刷廠內所有動線，警方均採高規格嚴密維安。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保安警察大隊協助各區公所運送選票車輛，及各分局押運警車順利離開。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

明天就要投開票，據中選會資料，本次有資格的選舉人達1930萬人，相關選票自11月15日起在新北市中和區某印刷廠開始印製，為確保選票印製過程順利，北市警察局派保安警察大隊專責安維警力至廠區，荷槍實彈員警在印刷廠及周邊重兵戒備，維護印刷廠安全，此外，所有進出人員及物品則皆需接受檢查，務求達到滴水不漏的高規格維安標準。

保大表示，為防止選票印製過程被有心人士藉故挾帶外流，或利用先進科技攝錄後重製複印，特別依據過往多年護票經驗，規劃嚴密的防範措施。

派駐印刷廠的員警全副武裝並配備個人攝錄影設備，嚴格把關所有出入人員及其隨身物品，對人員衣裝鞋帽仔細檢查，甚至連褲腳、鞋墊都不放過。同時，在印刷廠內及周邊各個角落與出入口，亦裝設即時連線的監控攝錄影系統，構成全天候、全方位、多層次、高密度巡守，以防範不法宵小趁機縱火滋事，或妨礙印票工作進行的任何行為。

選票於24日凌晨由北市各區公所派員到場清點包封後，保大大隊長王智民指揮「迅雷」警力逐一蒐證及安檢，在確保無虞後，才由外圍負責交通疏導的其他保大警力協助下，由各分局押運警力護送至各區公所。