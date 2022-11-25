高雄猴大鬧新崛江！用腳騎車、蛇行樣樣來 警方開查了(翻攝自影片)

高雄猴大鬧新崛江！用腳騎車、蛇行樣樣來 警方開查了

有位網友在社群媒體Tiktok上傳一段影片，畫面中一輛機車雙載，行駛在新崛江道路上，車上2人都未戴安全帽，但誇張的是，駕駛竟將右腳放在機車油門上，一路「以腳騎車」穿梭於車陣中，不只狂妄的蛇行，還開啟無敵模式，在車縫中穿梭自如。苓雅分局接獲情資後，已連繫貼文者，要求貼文者提供清晰影片，警方將以車牌進行告發，駕駛恐吃上高達2萬9900元的罰單。

網友在社群媒體上傳一段影片，畫面中出現一輛雙載機車，2人都未戴安全帽，但不只如此，駕駛機車的少年還囂張地將右腳放在機車油門上，以靈活的雙腳控制機車行駛，行駛過程中還疑似因為雙腳不穩，機車左搖右晃，不過少年依然自我，繼續高速狂飆。

除了「以腳騎車」外，少年也猶如金鐘罩附體一般，完全不顧危險，在車陣中穿梭自如，運用靈活的雙腳不停變換車道，一旁的用路人看了都捏一把冷汗，擔心意外發生。

苓雅分局表示，未依規定戴安全帽，可罰500元罰鍰；雙腳高舉放機車車頭操控機車把手，違反「道路交通管理處罰條例」第43條，可罰6000元以上24000元以下罰鍰；變換車道未打方向燈，也違反「道路交通管理處罰條例」第42條，可罰1200元以上3600元以下罰鍰；變換車道未打方向燈，則違反「道路交通管理處罰條例」第45條，可罰600元以上1800元以下罰鍰。

此少年囂張的「猴」行為也讓警方決定出手開罰，警方表示已與貼文者做聯繫，若是能拿到清晰影片確定車牌號碼，以及確定事發時間，將會進行開單告發，到時少年恐吃上高達2萬9900元的罰單。

高雄市苓雅分局騎車違規危險