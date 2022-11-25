苗栗縣府農業處25日上午舉辦2022豐味貓裏-苗栗縣農特產品行銷活動，縣長徐耀昌推荐青農培育的農特產品質優異，獲得田媽媽認證的餐廳，運用新鮮食材開發的在地田園料理新鮮、美味， 歡迎全國民眾到苗栗從事農村旅遊，吃在地、享當季，購買農特產品伴手禮，體驗溫厚純樸的客庄風情。

為了幫助返鄉務農的青年，縣府農業處透過農會輔導成立青年農民聯誼會，並在各鄉鎮陸續成立青農聯誼分會，促進青農之間的交流、學習、聯誼，發展苗栗縣特色農產品。

至今，已陸續成立通霄、公館、三灣、苑裡、苗市、大湖、獅潭、銅鑼、三義、頭屋、後龍、頭份等12個青農聯誼分會，各分會的青農會員約計400多位，分別在當地種植生產水稻、有機紅龍果、苦瓜、黑豆、草莓、砂糖橘、地瓜、玉米、南瓜、木瓜、西瓜、蔬菜、高接梨、柑桔、蜂蜜等品質優異的農特產品。

縣府農業處為了讓更多人了解相關資訊，特地製作了「苗栗‧青農好物購」手冊，介紹青農聯誼會總會和12個青農分會的會員及生產的特色農產品，放置在各農會和青農聯誼分會，提供民眾索取。

田媽媽是一群辛勤具有創業家精神的農村婦女代稱，她們運用在地新鮮食材，結合食品衛生、營養及養生觀念，開發在地田園特色料理，苗縣目前計有10家通過認證的田媽媽餐廳，農業處亦製作摺頁宣傳田媽媽餐廳的特色料理，放置在各家田媽好餐廳或農會提供索取，讓更多遊客看見苗栗農村婦女創生的品牌餐廳和特色料理。

今天農業處邀請青農聯誼分會及田媽媽餐廳在縣府大廳舉辦2022豐味貓裏-苗栗縣農特產品聯合行銷記者會，現場並展示青農生產的農特產品及田媽媽餐廳的特色料理，由縣長徐耀昌、縣議會主任陳鴻男、縣農會總幹事鍾金江及苗市、南庄、頭份、通霄、苑裡、三灣、後龍等鄉鎮農會總幹事共同啟動聯合行銷活動，歡迎全國民眾到苗栗採購品質優異的青農產品，品嚐美味的田媽媽餐廳料理，體驗純樸的客庄風情。

縣長徐耀昌指出，苗栗縣優越的天然環境，適合種植優良的農作物，青農聯誼分會逐漸打造出地方農業特色，期待更多青年能夠返鄉投身農業行列，一起傳承並創新農業。

徐耀昌說，縣府大力推廣田媽媽餐廳的特色，讓全國民眾更加了解在地農村婦女創生的田媽媽品牌餐廳料理，歡迎大家來苗栗吃在地農作物、品當季田園料理，並購買優質的農特產品作為伴手禮，開創苗栗農村商機。