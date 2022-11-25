大S徐熙媛與前夫汪小菲官司不斷，汪小菲委託律師提起債務人異議之訴，否認欠她750萬元，並聲請停止執行，台北地方法院裁定汪小菲提供165萬元後，在訴訟程序終結前可暫時停止強制執行。

大S以調解筆錄為執行名義，主張汪小菲沒有依調解筆錄約定給付，因此聲請對汪小菲強制執行750萬元，但汪認為自己沒有違反調解筆錄之給付義務，徐女不得對他強制執行給付，他依法提起債務人異議之訴，為免造成不可回復之損害，也聲請訴訟終結前停止執行。