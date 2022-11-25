民眾黨新竹市長候選人高虹安在臉書公布美國辛辛那提大學回函，資策會表示，高公布的是10月20日的回文，資策會已在10月25日向大學函達高虹安侵權事實，目前尚未收到回應。對此，高虹安回應，她公布函文主要是代表學術倫理判斷沒有研究不當問題，也回應外界對她的指控。

高虹安指出，今在臉書公布辛辛那提大學回函，主要是因為過去辛辛那堤大學學倫單位副研究長的郵件回函，外界有人覺得不那麼正式，所以她也希望學校單位，可以官方重新來審查論文，同時也做視訊連線，對美國官方校方進行說明。

高虹安表示，收到由學校單位發給通過學倫審查的正式函文後，相信這樣的函文代表學術倫理學術專業的判斷上，由美國大學認證，她的博士論文沒有任何研究不當的問題，也是回應過去外界在9月底開始，對她博士論文的抄襲指控。

高虹安也坦言，當然收到時間有落差，在面對最近有這麼多的抹黑造謠，每個抹黑造謠都需要時間澄清，也需要時間去讓美國官方單位學校單位做驗證。而被問到確切收到的時間？高則說確切時間要翻一下，大概就是這段時間前後。

至於資策會聲明還是針對專利權侵害有提出相關訴訟，高虹安也表示，這部分有提相關自訴，團隊有收到，律師目前都在處理。

此外，由於高虹安交通政見部分有提到ART智慧軌道，遭質疑恐怕會引進大陸技術？高虹安則回應，先前發表交通政見願景時，再三強調這些技術絕對都是以本土，包含工研院、陽明交大和清大等，還有包含台灣產業，都在自駕車或電動巴士上有相當多成熟且實證中的技術，地方政府要做的是提供完整的實證場域和計畫。

高虹安也說，希望不要有這種所謂匿名官員，出來講一些嘗試想要抺紅相關政見和發言，我覺得在選舉期間這樣匿名抹紅別人的言論，真的是負面選舉，非常不好的示範。

針對網紅「四叉貓」劉宇爆出最後的錄音檔，高虹安在音檔中說要針對辦公室管理不佳道歉，高虹安說這段期間因為這樣錄音檔一直外洩，甚至有剪輯狀況，有些是助理和助理當時私人的對話，她認為辦公室內部管理不該在選戰中，和新竹市政沒有太大關係，但卻引發這麼多風波造成助理困擾，昨也在記者會和大家澄清，也對助理部份感到抱歉。