「葫蘆墩圳舊進水口」周邊環境展現新風貌，圖為360度眺景平台(遠眺大甲溪)。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

「葫蘆墩圳舊進水口」周邊環境展現新風貌，圖為入口意象。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

「葫蘆墩圳舊進水口」周邊環境展現新風貌，圖為涵管休憩區。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

「葫蘆墩圳舊進水口」周邊環境展現新風貌！台中市觀旅局編列2500萬元改善，將現地廢棄涵管彩繪整理成休憩座椅、保留原生老樟樹群結合在地書法家題字，打造入口意象與林下休憩平台，並構建360度觀景平台，成為眺望花梁鋼橋絕佳地點，為中市觀光旅遊再添新亮點！

葫蘆墩圳舊進水口鄰近后豐鐵馬道與花梁鋼橋，源起日據時期，曾是台灣中部最重要進水口之一，隨著國民政府興建石岡壩，葫蘆墩圳舊進水口功能被取代，後續因921大地震造成石岡壩損壞，因此緊急啟用葫蘆墩圳舊進水口供臨時取水使用，至石岡壩修復完成為止，目前仍為大台中地區重要的備用水利設施。

觀旅局表示，為讓市民能親近葫蘆墩圳舊進水口，市府結合永續經營、通用設計方式，將現地廢棄涵管彩繪整理再利用，結合LED燈打造涵管座椅休憩區及相思木休憩區，並保留原生老樟樹群結合在地書法家題字，打造入口意象與林下休憩平台；為讓旅客得以遠眺大甲溪與花梁鋼橋美景，特別構建360度眺景平台，將葫蘆墩圳舊進水口周邊環境與植栽進行整體改善，打造富有歷史人文氣息與眺望美景的遊憩點。

觀旅局進一步指出，葫蘆墩圳舊進水口位於豐原、緊鄰后里，不但面向大甲溪，更鄰近后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊、花梁鋼橋與后里馬場等知名觀光景點，歷史人文與貢獻僅存在老豐原人的記憶中，期望隨著周邊環境營造工程完工，興旺在地人文風氣，增加年輕市民對鄉土環境的認識，更為豐原、后里地區增添遊憩新亮點，歡迎愛好自然美景與人文的遊客到訪，體驗富市台中、新好觀光。