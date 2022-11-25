東勢客家文化園區花團錦簇，一叢叢白雪木像積雪一般，十分美麗。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢客家文化園區由東勢舊火車站改建，並與東豐自行車道連結，搖身變成綠色走廊特色景點之一。台中市客委會打造「植栽景觀亮點計畫」，種植混色玫瑰花、粉撲花以及四季草花，花團錦簇搭配後方大雪山、鷂婆嘴壯麗山景，讓白晝與黑夜都各有風采，力邀民眾感受嶄新之美。

台中市花毯節將於12月3日盛大登場，台中市客委會在東勢客家文化園區打造「植栽景觀亮點計畫」，目前已開放參觀，民眾可搶先大飽眼福。

主委江俊龍表示，植栽美化計畫讓文化園區景觀抹妝塗彩，用煥然一新的容貌與大家相見，花團錦簇搭配後方大雪山、鷂婆嘴(鳶嘴山)壯麗山景，讓白晝與黑夜都各有風采，歡迎市民鄉親與遊客假日來園區參觀，打卡拍美照。

客委會指出，原東勢車站月台旁廣場已種植混色玫瑰花、粉撲花(合歡)，文化館後方河階廣場則種有四季草花，分別為粉色四季海棠、紫色矮牽牛、紅色一串紅、黃色萬壽菊，大草坪區域目前也正進行波斯菊花籽播種養護，年底前將陸續綻放新開；另配合耶誕佳節，也植栽聖誕紅、白雪木等花團錦簇美景。

客委會為配合「2022台中國際花毯節」，預計於12月3日至18日在新社種苗改良繁殖場，辦理「宜居台中・客來紓樂」活動，屆時將邀請台中市客家社團、台灣竹樂團、阿比百樂團等文化團體展演，活動精采可期。