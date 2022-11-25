南韓超夯劇集《魷魚遊戲》去年播出後，掀起全球追劇熱潮，也捧紅劇中不少演員，其中飾演「001」號參賽者吳一男的78歲資深演員吳永洙，也因在劇中和李政宰組成「剛布」的忘年之交，讓人印象深刻，不過現他卻被爆出性騷擾，遭依法送辦。

據韓媒報導，一名女子指控吳永洙2017年就對她有不恰當的身體接觸，但警方調查後，做出不需移交的決定，該女不滿繼續陳情上訴，因此水原市檢察廳再次重啟調查，並在去年10月傳喚吳永洙進行偵訊。

對此，吳永洙否認有強制猥褻，認為是對方「單方面的主張」，表示當時只是在湖邊為了指路，才會牽了對方的手，去年已向對方道歉，但不是因為承認猥褻而道歉，只是覺得這件事沒有什麼問題。不過檢方認為他對該女有不正當身體接觸，且掌握了證據，將他移交審判。

1963年以劇團演員出道的吳永洙，出道至今已有近60年，因為在《魷魚遊戲》飾演重要角色，加上精湛演技，讓他因此爆紅，更奪下金球獎電視類男配角獎，成為韓國史上第1個拿下金球獎男配角的韓星。