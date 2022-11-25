黨男的小貨車右前方嚴重凹陷，防撞桿毀損等。(民眾提供)

「馬路如虎口！」21歲的外籍移工黎姓男子，今天中午騎乘電動自行車，沿三豐路五段南往北方向直行，至新店路口穿越至對向餐廳，與黨姓男子駕駛的自小客貨車發生碰撞。警方指出，黎姓外籍移工身體多處擦挫傷及頭部受創，現場無呼吸心跳；經外埔119送衛服部豐原醫院搶救中。

警方指出，這起意外發生今天中午12時02分，21歲的黎姓外籍移工，騎乘電動自行車沿三豐路五段南往北方向直行，至新店路口黎男穿越三豐路至對向餐廳；在后里區三豐路五段746號前，與46歲黨姓男子駕駛自小客貨車，沿三豐路三段南往北直行發生碰撞。

警方表示，事故發生後，黎男的電動自行車嚴重毀損，零件散落在三豐路上，黨男的小貨車右前方嚴重凹陷，防撞桿毀損等；黎男身體多處擦挫傷及頭部受創，現場無呼吸心跳，經外埔119送衛服部豐原醫院搶救中。

警方調查，雙方飲酒情形，黎男送醫待查中，黨男無酒精反應。初步肇因研判，黎男違反標誌標線管制規定，黨男未注意車前狀態；案發事故現場由后里交通小隊依規定處理，並由警方進一步調查釐清，真正的事故原因中。