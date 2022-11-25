空氣汙染是全球主要的健康問題，每年造成超過400萬人死亡，在美國加洲的許多城市和其他洲的主要城市，都因為空氣品質不好而惡名昭著。但發表在《營養生物化學雜誌》（The Journal of Nutritional Biochemistry）上的一項研究發現，多吃胡蘿蔔、芹菜等蔬菜，有助於減輕空氣汙染帶來的負面影響。

●汽車排煙存有丙烯醛 對人體肺部、皮膚有刺激性

根據研究，美國德拉瓦大學（University of Delaware）的科學家發現，多吃胡蘿蔔、芹菜等類別的蔬菜，可以保護身體免受丙烯醛（一種有機化合物）積累。丙烯醛是一種有害物質，對肺部和皮膚有刺激性，且具有強烈的刺鼻氣味，大量存在於香菸煙霧和汽車排放的煙霧中。

●胡蘿蔔、芹菜可排毒 減輕丙烯醛傷害

由德拉瓦大學大學健康科學學院行為健康與營養助系助理教授Jae Kyeom Kim領導的研究人員發現，植物營養素含量高的植物性蔬菜，能夠減輕丙烯醛的毒性作用。

Jillian Trabulsi博士指出，芹菜類蔬菜可以防止丙烯醛引起的損傷和發炎症狀，因為在肝臟中，蔬菜可以促進丙烯醛轉化為水溶性酸排出體外。簡單來說，芹菜類蔬菜能透過增加抗氧化酶活性，來幫助身體解毒，而且每天只需不到2杯蔬菜即可完成這種排毒過程。

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