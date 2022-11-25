前副總統陳建仁選前最後一天赴苗栗縣頭份市陪徐定禎車掃拜票。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

投票日前最後1天！民進黨苗栗縣長候選人徐定禎25日下午與前副總統陳建仁同車從頭份出發，誓言迎向新苗栗，包括徐定禎妻子楊士儀、女兒里唯與立委賴品妤也同時展開「繽紛三路」全縣車掃。徐定禎說，距離投票只差一天，距離改變苗栗也只差一天，呼籲鄉親集中選票，支持會贏的徐定禎！

徐定禎提到，昨日的選前團結之夜，萬人到場力挺，創下民進黨在苗栗史上人數最多的一次紀錄。看著鄉親為了他淋雨，深感自己沒有資格穿雨衣，家人、總統蔡英文、副總統賴清德也一起沒穿雨衣，大家風雨同路，風雨生信心。徐定禎說，這一場選戰，所有人的心都在一起，大家都希望改變。

徐定禎表示，感謝中央地方所有人的支持，前副總統陳建仁也來到頭份，陪自己掃街，立委賴品妤則陪女兒一起車掃，象徵進步改變的青年力量！徐定禎說，副總統陳建仁溫暖、堅定，勇於承擔改革的人格，正好符合迎接希望到來的最後一天！這場選戰充滿感謝、充滿希望、充滿對「新苗栗」改變進步的想像。