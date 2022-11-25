無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（25）日在臉書呼籲台北市民，「你們不是藍的，你們也不是綠的，你們都是自由的！」因為自由的思想、自由的意志，創造了自由的靈魂，也造就了這座自由的城市！不投黑、不投貪，票就投黃珊珊！出門投票，投給你自己的未來！

黃珊珊在臉書指出，藍綠兩黨一輩子也沒有辦法理解，也沒有辦法想像。藍綠兩黨，無所不用其極地分化台灣人民，他們只想著政黨的利益、操作恐懼、操作意識形態、操作最惡劣惡質的選舉文化。每一天我們都看到口水，我們都看到了指為顏色、不問是非。

黃珊珊直言，一個政黨，說另個政黨是「黑」，另一個政黨說那個政黨是「貪」，講句最簡單的話：「不投黑、不投貪，票就投黃珊珊！」

黃珊珊認為，這個城市，必須要有與市民站在一起，不是政黨的傀儡，要讓藍綠對決成為歷史。我們因為不想讓某人當選，難道就要讓另個能力平庸、靠著血統、靠著黨證的人上位嗎？

黃珊珊說，超越藍綠，不是消滅藍綠，是希望藍綠放下意識型態，以市民的利益為本，讓人民優先。偉大的市民，你們才是這座城市的主人！

黃珊珊強調，白色是選票，白色更是一道光，白色的力量讓台灣翻轉，白色讓我們看見了，這個藍綠政黨的醜惡。「所以用你的選票來證明，用你的這道光，來照亮藍綠的醜惡！」

黃珊珊呼籲，「11月26號出門投票，一個人幫珊珊拉33張票，投給自己、投給下一代、投給你自己的未來、投給黃珊珊！」